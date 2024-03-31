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رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة شنجن.. للسفر من دون تأشيرة

لافتات توضح للركاب الطريق إلى منطقة نقل شنجن في مطار برومانيا
31 مارس 2024 09:40

 انضمت رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنجن الأوروبية  للسفر من دون تأشيرة، اليوم الأحد، على الرغم من استمرار العمل ببعض الضوابط الحدودية. وهذا يعني أن عمليات التفتيش على الأشخاص على الحدود الجوية والبحرية الداخلية، أي في المطارات والموانئ البحرية، لن يجري تطبيقها بعد الآن.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على ضم بلغاريا إلى منطقة شنجن في نهاية ديسمبر 2023. وسيجري اتخاذ قرار بشأن رفع الضوابط على الحدود البرية في وقت لاحق، قبل نهاية عام 2024.

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وتهدف منطقة شنجن إلى ضمان حرية الانتقال للأشخاص في أوروبا. وتضم الآن 25 دولة من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

المصدر: وكالات
رومانيا
بلغاريا
تأشيرة الشنجن
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