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قتيلان في تحطم طائرة بكاليفورنيا

تحطم طائرة (أرشيفية)
31 مارس 2024 12:22

لقي شخصان حتفهما، عندما تحطمت طائرة ذات محرك واحد، أثناء محاولتها للهبوط في مدينة "تروكي" بولاية "كاليفورنيا"، أمس السبت، بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكره مسؤولون بالمطار المحلي ومسؤولون آخرون بوكالات إنفاذ القانون. وطبقا لموقع "فلايت أوير" المعني بتتبع الطائرات، فقد أقلعت الطائرة "داهر تي.بي.إم900" من "دنفر" في كولورادو، بعد ظهر أمس السبت، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأميركية اليوم الأحد.

وقالت الشرطة في بيان إن الطائرة تحطمت حوالي الساعة السادسة و38 دقيقة مساء" بالقرب من منطقة جلينشاير درايف" و"أوليمبيك بوليفارد وهو مفترق طرق شمال غرب مطار "تروكي تاهوي".

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وذكر مسؤولو المطار أنه من المتوقع أن يصل محققون من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل إلى موقع الحادث صباح اليوم الأحد.    

المصدر: د ب أ
كاليفورنيا
تحطم طائرة
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