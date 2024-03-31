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بابا الفاتيكان يزور إندونيسيا

بابا الفاتيكان
31 مارس 2024 15:07

ذكر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، ياقوت خليل قوماس، أنه من المقرر أن يزور بابا الفاتيكان، فرنسيس، إندونيسيا في الثالث من سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير أنه تم إبلاغ الحكومة الإندونيسية بالزيارة المرتقبة لرئيس الكنيسة الكاثوليكية من قبل سلطة الفاتيكان، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وتابع الوزير في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد "هذا بالفعل شرف للأمة الإندونيسية".

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وتابع الوزير أن الرئيس جوكو ويدودو،كان  يترقب قدوم البابا فرانسيس إلى إندونيسيا.

وأضاف الوزير أنه سلم شخصيا رسالة الرئيس إلى فرنسيس، في الثامن من يونيو، 2022، يدعوه فيها إلى زيارة إندونيسيا.

وتابع الوزير أن زيارة البابا فرنسيس لإندونيسيا ستكون لحظة خاصة، لاسيما لجميع الكاثوليك.

المصدر: د ب أ
الفاتيكان
البابا فرنسيس
إندونيسيا
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