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روسيا تقصف منشآت للطاقة والغاز في أوكرانيا

آثار قصف على أوديسا (أرشيفية)
31 مارس 2024 17:11

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربة كبرى على مرافق بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا.
وقالت الوزارة إنها استخدمت "أسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة" وطائرات مسيرة.
وأضافت "نتيجة لهذا الهجوم، تعطل عمل مؤسسات دفاعية تشارك في تصنيع وإصلاح الأسلحة والمعدات والذخيرة. كل أهداف الضربة تحققت بنجاح. الأهداف المحددة أصيبت".
بدوره، قال ماكسيم كوزيتسكي، حاكم منطقة لفيف في غرب أوكرانيا، على تطبيق "تلغرام"، إن روسيا استهدفت "بصواريخ كروز البنية التحتية الأساسية نفسها (...) التي استُهدفت سابقا في 24 و29 مارس" الجاري.
وقالت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينرغو"، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي ضرب مجددا البنية التحتية للطاقة خلال الليل، موضحة "استهدفوا محطات التوتر العالي (...) في المناطق الجنوبية".
وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في مدينة أوديسا والمناطق المحيطة بها نتيجة الأضرار.

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المصدر: وكالات
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مدينة لفيف
قصف روسي
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