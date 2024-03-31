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فرنسا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا

دبابة لوكلير الفرنسية
31 مارس 2024 17:18

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، إن فرنسا ستسلم مئات من المركبات المدرعة القديمة وصواريخ أرض-جو جديدة إلى أوكرانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش"، قال ليكورنو إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه إعداد حزمة مساعدات جديدة، والتي ستشمل عتادا فرنسيا قديما ولكنه لا يزال صالحا للعمل. وأوضح أن الطلب جاء بعد محادثات بين ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف "يحتاج الجيش الأوكراني إلى الدفاع عن خط جبهة طويل جدا، وهو ما يتطلب مركبات مدرعة، وهذا أمر بالغ الأهمية لتنقل القوات وهو جزء من الطلبات الأوكرانية".
وقال إن فرنسا تتطلع إلى تزويد أوكرانيا بالمئات من المركبات المدرعة التي تستخدم لنقل الجنود على الجبهة في عام 2024 وأوائل عام 2025.
ويجري الجيش الفرنسي إحلالا تدريجيا للآلاف من المركبات المدرعة، التي دخلت الخدمة لأول مرة في أواخر السبعينيات، بناقلات جنود جديدة متعددة المهام.
وأوضح ليكورنو أن فرنسا تستعد أيضا لإطلاق مجموعة جديدة من صواريخ "أستر 30 أرض-جو" من أجل كييف.
ويمكن لصواريخ "أستر 30" اعتراض الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز في نطاق يصل إلى 120 كيلومترا.
وقال "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دفاع جو-أرض أفضل".

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المصدر: وكالات
دبابات لوكلير
فرنسا
أوكرانيا
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