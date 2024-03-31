أوكرانيا تتصدى لصواريخ كروز ومسيّرات

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إسقاط تسعة صواريخ كروز وتسع مسيّرات خلال الضربات الليلية.

وأفادت القوات الأوكرانية، في جنوب البلاد عبر تطبيق "تلغرام"، بأن صاروخين أصابا مؤسسة زراعية في منطقة خيرسون دون وقوع إصابات.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أصابت 1500 قذيفة مدفعية 14 موقعا في منطقة دونيتسك (شرق) ما أسفر عن مقتل مدنيَين على الأقل وإصابة خمسة آخرين وفق ما قالت الشرطة الأوكرانية اليوم الأحد.

وقُتل رجل، يبلغ 19 عاما، وأصيب آخر في بوروفا في منطقة خاركيف وأصيب مدنيان في مدينة خاركيف خلال ضربات مساء السبت وليل السبت الأحد، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي على "تلغرام".

كما أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها استهدفت بالقصف مرافق بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا.