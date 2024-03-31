الإثنين 1 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء عمليات فرز أصوات الانتخابات البلدية في تركيا

بدء عمليات فرز أصوات الانتخابات البلدية في تركيا
31 مارس 2024 19:15

بدأت، مساء اليوم الأحد، عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا اليوم.
وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها بعد الانتخابات التي جرت في أنحاء البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون.
وقال  أحمد ينير رئيس المجلس الأعلى للانتخابات للصحافيين إن "العملية الانتخابية انتهت من دون أي مشكلة باستثناء بضعة حوادث".
وأغلقت مكاتب الاقتراع في 81 محافظة في البلاد أبوابها بين الساعة 16,00 والساعة 17,00 (13,00 و14,00 ت غ)، مع توقع صدور أولى النتائج الجزئية مساء اليوم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد الإدلاء بصوته في مدينة اسطنبول في منتصف النهار، "ستمثل هذه الانتخابات بداية حقبة جديدة لبلادنا".

أخبار ذات صلة
أردوغان: الانتخابات المحلية بداية حقبة جديدة في تركيا
بدء التصويت في الانتخابات المحلية في تركيا
المصدر: وكالات
تركيا
انتخابات بلدية
فرز الأصوات
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
علوم الدار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
اليوم 17:05
"البيئة - أبوظبي" تنتهى من زراعة 10 أشجار قرم لكل زائر من زوار COP28
علوم الدار
"البيئة - أبوظبي" تنجز زراعة 10 أشجار قرم لكل زائر من زوار COP28
اليوم 17:39
شعار (أم الإمارات)
علوم الدار
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين ودعم المرأة الإماراتية
اليوم 17:32
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الرياضة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
اليوم 17:30
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©