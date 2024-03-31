بدء عمليات فرز أصوات الانتخابات البلدية في تركيا

بدأت، مساء اليوم الأحد، عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا اليوم.

وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها بعد الانتخابات التي جرت في أنحاء البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقال أحمد ينير رئيس المجلس الأعلى للانتخابات للصحافيين إن "العملية الانتخابية انتهت من دون أي مشكلة باستثناء بضعة حوادث".

وأغلقت مكاتب الاقتراع في 81 محافظة في البلاد أبوابها بين الساعة 16,00 والساعة 17,00 (13,00 و14,00 ت غ)، مع توقع صدور أولى النتائج الجزئية مساء اليوم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد الإدلاء بصوته في مدينة اسطنبول في منتصف النهار، "ستمثل هذه الانتخابات بداية حقبة جديدة لبلادنا".