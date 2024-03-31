اندلاع حريق قرب مجمع لتكنولوجيا المعلومات في الهند

قال مسؤولون من إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ في الهند إن حريقا اندلع في أجزاء من غابة "كادوجودي" بمدينة بنجالور عاصمة ولاية "كارناتاكا" الهندية اليوم الأحد حيث كانت تتصاعد سحب كثيفة من الدخان من موقع الحريق.

وأوضح المسؤولون أنهم قاموا بتوجيه ثلاث مركبات إطفاء إلى مكان الحادث القريب من مجمع بنجالور الدولى للتكنولوجيا بمنطقة "وايتفيلد".

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء عن أحد مسؤولى إدارة الإطفاء قوله "أبلغ عن الحريق في حوالي الساعة 0205 بعد الظهر بالتوقيت المحلى وأرسلت الإدارة ثلاث مركبات إطفاء على الفور حيث أن الحريق داخل منطقة الغابة".

وأضاف المسؤول "ربما اشتعلت النيران في الأوراق الجافة والأشجار والعشب بسبب الصيف، لكننا لم نتأكد بعد من السبب الدقيق. قد يستغرق الأمر المزيد من الوقت لإخماد الحريق بشكل كامل".