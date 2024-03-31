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البابا يدعو إلى السلام بمناسبة عيد الفصح

البابا يدعو إلى السلام بمناسبة عيد الفصح
31 مارس 2024 20:15

دعا البابا فرنسيس، في رسالة وجهها بمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى وقف النزاعات في العالم و"عدم الرضوخ لمنطق السلاح".
وقال بابا الفاتيكان "دعونا لا نسمح للأعمال العدائية الجارية بأن تلحق ضرراً بالغاً في السكان المدنيين المنهكين الآن، وخاصة الأطفال".
وأضاف رئيس الكنيسة الكاثوليكية، من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، أن "الحرب هي دائما سخافة وهزيمة! دعونا لا نسمح لرياح الحرب أن تهب بشدة متزايدة على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. دعونا لا نرضخ لمنطق السلاح وإعادة التسلح".
واستعرض البابا أكثر من اثنتي عشرة دولة تشهد نزاعات، من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، مروراً بهايتي وبورما.
ودعا البابا القادة السياسيين إلى "ألا يدخروا جهدا لمكافحة آفة الاتجار بالبشر، والعمل بلا كلل لتفكيك شبكات الاستغلال وإعادة الحرية لأولئك الذين وقعوا ضحية لها".
كما دعا البابا فرنسيس إلى "تبادل شامل لجميع السجناء بين روسيا وأوكرانيا".

 

 

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المصدر: وكالات
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