بوتين يوقع مرسوما بشأن التجنيد العسكري

أظهرت وثيقة، نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين على الإنترنت، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن التجنيد العسكري الروتيني في فصل الربيع.

ووفقا للمرسوم الرئاسي، فإنه بحلول 15 يوليو المقبل، سيستدعى 150 ألف روسي، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي يوليو الماضي، صوت مجلس النواب الروسي على رفع الحد الأقصى لسن تجنيد الرجال إلى 30 عاما بدلا من 27. ودخل التشريع الجديد بالفعل في حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.

وتلزم روسيا جميع الرجال بأداء خدمة عسكرية لمدة عام أو الخضوع لتدريب عسكري معادل أثناء دراستهم الجامعية اعتبارا من سن 18 عاما.

ولا يسمح القانون بإرسال مجندين جدد للقتال خارج روسيا وتم إعفاؤهم في 2022 من عملية تعبئة عسكرية محدودة جمعت على الأقل 300 ألف لديهم تدريب عسكري سابق.

وفي سبتمبر الماضي، وقع بوتين أمرا باستدعاء 130 ألفا في حملة الخريف وخططت روسيا في الربيع الماضي لتجنيد 147 ألفا.