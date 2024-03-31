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ارتفاع عدد قتلى العواصف في باكستان

شارع مغمور بالمياه إثر أمطار وعواصف في باكستان
31 مارس 2024 21:36

ارتفع عدد القتلى في حوادث ناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية في باكستان إلى 10 أشخاص، اليوم الأحد.
كما ارتفاع عدد المصابين إلى 12 شخصا.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة إدارة الكوارث في إقليم "خيبر باختونخوا"، فإن القتلى ثمانية أطفال وامرأتان، والمصابين 9 أطفال وامرأتان ورجل واحد. 
ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن التقرير قوله إن 27 منزلا تضررت بسبب انهيار جدران وأسقف في مناطق مختلفة، حيث انهارت ثلاثة منازل بالكامل بينما تضرر 24 منزلا بشكل جزئي.
وأعرب علي أمين خان جاندابور، رئيس وزراء الإقليم عن حزنه وأمر بتقديم تعويضات للأسر المتضررة، وبفتح الطرق المغلقة وتوفير تسهيلات للأشخاص العالقين تحت الأمطار والانهيارات الأرضية.
كان مسؤولون قد قالوا إن سبعة أشخاص على الاقل لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون، في هذه الحوادث.
وقال خاطر أحمد مدير عام هيئة الإنقاذ في إقليم "خيبر باختونخوا" للصحفيين إن حوادث انهيار للأسطح وقعت في أقاليم "بيشاور" و"ناوشيرا" و"شانجلا" و"بانو" و"باجور"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

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المصدر: وكالات
باكستان
عواصف ثلجية
أمطار
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