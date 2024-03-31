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قبرص تنقذ 120 مهاجرا وتجلبهم إلى الشاطئ

مهاجرون في قارب قبالة شواطئ قبرص
31 مارس 2024 23:02

قال متحدث باسم الشرطة إن خفر السواحل القبرصي أنقذ حوالي 120 مهاجرا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، اليوم الأحد، كانوا قد وصلوا على متن قاربين.
وذكر المتحدث لإذاعة قبرص أن قوارب صيد وزوارق دورية خفر السواحل قاموا بانتشال المهاجرين إلى بر الأمان.
وقالت الشرطة إن عددا متزايدا من المهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وأضافت أنه يمكن رؤية قاربين آخرين لم يتم التعرف عليهما وهما على مسافة بعيدة وظهرا على شاشات رادار خفر السواحل، وهما يبحران من لبنان باتجاه قبرص.
وقالت السلطات إن جميع المهاجرين تم إيواؤهم في مخيم غرب العاصمة نيقوسيا.
تظهر إحصائيات الاتحاد الأوروبي أن قبرص سجلت، حتى الآن، أكبر عدد من طلبات اللجوء سنويا، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى من حيث حجم السكان في السنوات الأخيرة. وتعاني مراكز تسجيل واستقبال المهاجرين في الجزيرة من الاكتظاظ، لكن يجري توسيعها بمساعدة تمويل من الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: وكالات
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