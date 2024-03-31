اعتقال 3 مسلحين في داغستان الروسية

موسكو (وام)

تمكنت أجهزة الأمن الروسية من القبض على 3 مسلحين، خططوا لهجمات إرهابية في جمهورية داغستان الروسية. وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان لها نقلته وكالة «إنتر فاكس» للأنباء، أن «قواتها الأمنية تمكنت أمس، وخلال عملية ناجحة من إلقاء القبض على 3 مسلحين خططوا لهجمات إرهابية في مدينة كاسبيسك بداغستان».

وأضاف البيان: «تم ضبط أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة في أماكن اعتقال المسلحين»، مؤكداً عدم وقوع إصابات بين المدنيين ورجال الأمن.

وتمكنت القوات الأمنية الروسية في وقت سابق من اعتقال ثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى، خططوا لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير بعبوة ناسفة في أحد الأماكن المزدحمة في إقليم ستافروبول جنوب روسيا.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حرباً لا هوادة فيها ضد التنظيمات الإرهابية، التي تقول تلك الأجهزة إنها تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار.