أردوغان: الانتخابات المحلية بداية حقبة جديدة في تركيا

إسطنبول (وكالات)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انتخابات الحكومات المحلية ستكون بمثابة «بداية حقبة جديدة في البلاد»، مضيفاً: «لقد أجرينا مؤخراً الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، واليوم نجري الانتخابات المحلية».

وأشار إلى أن بلاده «تفتتح قرناً وعصراً جديداً مع الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية السابقة، وأبدى شعبنا إخلاصاً في المناسبتين»، معرباً عن اعتقاده أنه «ستصدر نتيجة تعود بالخير على تركيا وشعبها، وثمن جهود كل العاملين على حراسة صناديق الاقتراع». وأظهرت عمليات فرز الأصوات الرسمية الجزئية للانتخابات المحلية التي جرت في تركيا، أمس، تقدم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، في انتخابات رئاسة بلدية المدينة، كما أعلن رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور ياواش والذي يخوض الانتخابات عن حزب الشعب الجمهوري أيضاً فوزه وفقاً للنتائج الأولية، التي أظهرت تقدمه بنحو 20% من الأصوات. وبعد فرز نحو 20% من صناديق الاقتراع، حاز رئيس بلدية إسطنبول المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو 49.6% من الأصوات، مقابل 41.6% لمنافسه الرئيسي مراد قوروم مرشح تحالف «الجمهور» الحاكم. وقال أكرم إمام أوغلو، إنه «سعيد للغاية» بالنتائج الأولية لانتخابات رئاسة البلدية في أكبر مدينة في البلاد، مع فرز ما يقرب من 40 % من الأصوات. أما في العاصمة أنقرة، فقد حصل رئيس البلدية المنتهية ولايته منصور ياواش عن حزب «الشعب الجمهوري» على 56.3%، مقابل 36.3% لمنافسه تورجوت ألتينوك مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعد فرز 12.4% من الصناديق. وأغلقت مكاتب الاقتراع في 81 محافظة في البلاد أبوابها مساء أمس، وبحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات، فإن عملية فرز الأصوات تبدأ فور انتهاء التصويت مباشرة، بحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول» التي أوضحت أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات فور رفع الحظر الإعلامي من قبل اللجنة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينر، رفع الحظر عن إعلان نتائج الانتخابات المحلية. جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات. ويتنافس في الانتخابات الحالية 34 حزباً، ستحدد أسماء رؤساء بلديات 81 ولاية، و973 قضاء، و390 بلدة، إلى جانب 50 ألفاً و336 مختاراً، فضلاً عن أعضاء المجالس البلدية. ويحق لنحو 61 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ومنهم حوالي مليون ناخب سيدلون بأصواتهم لأول مرة. ويشهد منصب رئاسة بلدية إسطنبول أكبر عدد من المرشحين بواقع 49 مرشحاً، منهم 22 يمثلون الأحزاب السياسية، و27 مرشحاً مستقلاً، وذلك نظراً لأهمية المدينة سياسياً واقتصادياً في البلاد.