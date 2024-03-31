8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي شمال سوريا

إعزاز (وكالات)

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في وقت مبكر أمس، في سوق شعبي بمدينة في شمال سوريا، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقالت المصادر، إن «ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون» بانفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبي في مدينة اعزاز بمحافظة حلب، مشيراً إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وأضافت أن الانفجار تسبب بـ«أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع» الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ.

ووقع الانفجار في مدينة اعزاز بعد وقت قصير من منتصف الليل في وقت تزدحمُ فيه الشوارع والأسواق خلال شهر رمضان.

وقال مسؤول في الشرطة العسكرية المحلية طلب عدم الكشف عن هويته، إنه ليس من الواضح من يقف وراء الانفجار، وإن تنظيم «داعش» الإرهابي أو جماعات مسلحة أخرى من بين المشتبه بهم المحتملين. وأضاف «قمنا بتشديد الإجراءات على جميع الحواجز، ونعمل على متابعة كاميرات المراقبة».

وأفادت المصادر بهروب عدد من عناصر تنظيم «داعش» من أحد السجون في منطقة عفرين غرب اعزاز قبل أيام، في تكرار لحادثة مشابهة وقعت العام الماضي.