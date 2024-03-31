الإثنين 1 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي شمال سوريا

رجال الإنقاذ يتفقدون حطام سيارة في موقع الانفجار (أ ف ب)
1 ابريل 2024 02:10

إعزاز (وكالات) 

أخبار ذات صلة
سوريا: قتلى وجرحى جراء قصف على ريفي حلب ودمشق
مقتل المسؤول عن نقل الإرهابيين والأسلحة بين العراق وسوريا

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في وقت مبكر أمس، في سوق شعبي بمدينة في شمال سوريا، وفق ما أفادت مصادر محلية.
وقالت المصادر، إن «ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون» بانفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبي في مدينة اعزاز بمحافظة حلب، مشيراً إلى أن الحصيلة غير نهائية.
وأضافت أن الانفجار تسبب بـ«أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع» الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ.
ووقع الانفجار في مدينة اعزاز بعد وقت قصير من منتصف الليل في وقت تزدحمُ فيه الشوارع والأسواق خلال شهر رمضان.
وقال مسؤول في الشرطة العسكرية المحلية طلب عدم الكشف عن هويته، إنه ليس من الواضح من يقف وراء الانفجار، وإن تنظيم «داعش» الإرهابي أو جماعات مسلحة أخرى من بين المشتبه بهم المحتملين. وأضاف «قمنا بتشديد الإجراءات على جميع الحواجز، ونعمل على متابعة كاميرات المراقبة».
وأفادت المصادر بهروب عدد من عناصر تنظيم «داعش» من أحد السجون في منطقة عفرين غرب اعزاز قبل أيام، في تكرار لحادثة مشابهة وقعت العام الماضي.

سوريا
انفجار سيارة مفخخة
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
علوم الدار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
اليوم 17:05
"البيئة - أبوظبي" تنتهى من زراعة 10 أشجار قرم لكل زائر من زوار COP28
علوم الدار
"البيئة - أبوظبي" تنجز زراعة 10 أشجار قرم لكل زائر من زوار COP28
اليوم 17:39
شعار (أم الإمارات)
علوم الدار
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين ودعم المرأة الإماراتية
اليوم 17:32
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الرياضة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
اليوم 17:30
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©