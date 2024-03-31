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20 مليون شخص يواجهون موجة جفاف جديدة بأفريقيا

نساء ينتظرن شاحنة مياه (أرشيفية)
1 ابريل 2024 02:11

هراري (وكالات)

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تركت موجة جفاف جديدة ملايين الأشخاص يواجهون الجوع في دول الجنوب الأفريقي التي تعاني بسبب الطقس المتطرف، والذي يقول العلماء، إنه أصبح أكثر تواتراً وضرراً. وأعلنت زامبيا وملاوي حالة الكارثة الوطنية بسبب الجفاف، وربما تكون زيمبابوي على وشك القيام بالأمر نفسه. وفي موقع لتوزيع المواد الغذائية بعمق أرياف زيمبابوي، قدمت فرق الإغاثة مؤخراً مساعدات لنحو 2000 شخص.
ويحتاج ما يقدر بنحو 20 مليون شخص إلى المساعدات في المنطقة ككل، والعديد منهم ببساطة قد لا يحصلون عليها.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن ما يقدر بنحو 9 ملايين شخص - نصفهم من الأطفال - بحاجة إلى مساعدات في ملاوي، وأكثر من 6 ملايين شخص في زامبيا - منهم 3 ملايين طفل- تأثروا بالجفاف.
وفي السياق، قالت إيفا كاديلي، المديرة الإقليمية لليونيسف، «من المؤسف أنه من المتوقع أن يصبح الطقس المتطرف هو القاعدة في شرق وجنوب أفريقيا خلال السنوات المقبلة».
وصرحت فرانشيسكا إرديلمان، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في زيمبابوي، بأن محصول العام الماضي كان سيئاً، لكن هذا الموسم أسوأ، على حد قولها، مضيفة «هذا ليس ظرفاً عادياً».

أفريقيا
الجفاف
زامبيا
الجوع
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