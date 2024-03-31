الأمم المتحدة: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مصدر قلق بالغ

بيروت (الاتحاد)

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل بأنّه ما زال يشكّل مصدر قلق بالغ منذ أكتوبر الماضي.

وأدان جوتيريش، في بيان، إصابة 3 مراقبين عسكريين تابعين لهيئة مراقبة الهدنة في انفجار قرب الحدود بين البلدين، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام بجنوب لبنان.

وأمس الأول، قالت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، إن ثلاثة مراقبين تابعين للأمم المتحدة ومترجماً أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب منهم، بينما كانوا في دورية سيراً على الأقدام في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أنها لا تزال تحقق في مصدر الانفجار.

وتتمركز «اليونيفيل» وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وهي ليست مسلحة، في جنوب لبنان لمراقبة الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقالت «اليونيفيل»، إن استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول، وإنه جرى نقل المراقبين المصابين للعلاج.

وقالت وزارة الدفاع النرويجية، إن أحد المراقبين نرويجي وأُصيب بجروح طفيفة، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن المراقبين الآخرين من تشيلي وأستراليا.