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البابا فرنسيس يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

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1 ابريل 2024 02:10

روما (وكالات)

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جدد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان أمس، دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة ألقاها البابا فرانسيس بمناسبة عيد الفصح من الشرفة المركزية لكنيسة القديس بطرس بالفاتيكان.
ودعا البابا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف: «دعونا لا نسمح للأعمال العدائية الحالية بمواصلة إحداث تداعيات خطيرة على سكان غزة، الذين وصلوا الآن إلى أقصى حد من القدرة على التحمل، وفي مقدمتهم الأطفال».
وجاءت مناشدة فرانسيس بالتزامن مع تحذيرات أممية بمجاعة وشيكة قد تتسبب بالمزيد من الموت والخراب في صفوف المدنيين بالقطاع المحاصر.
وعبّر البابا عن أسفه قائلاً: «كم نرى من المعاناة في أعينهم، بهذه العيون يسألوننا: لماذا؟ لماذا كل هذا الموت؟ لماذا كل هذا الدمار؟ الحرب دائماً عبث وهزيمة!».
وقال: «أناشد مرة أخرى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأدعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن الرهائن وإلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع».

البابا فرنسيس
غزة
فلسطين
إسرائيل
الفاتيكان
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