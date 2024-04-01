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اليونان تشهد درجات حرارة مرتفعة وموجة من الغبار

حملت الرياح الجنوبية المستمرة موجات من الغبار من القارة الأفريقية عبر دولة اليونان
1 ابريل 2024 16:09

غطت سحب كثيفة من الغبار الآتي من الصحراء الكبرى سماء اليونان من جديد الاثنين، وخاصة في أثينا وسالونيكي، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية. 
وتسببت العواصف الرملية التي هبت على اليونان الأسبوع الماضي وبلغت كذلك سويسرا وجنوب فرنسا، بمعاناة كثيرين من صعوبة في التنفس.

وتوقعت الأرصاد تسجيل 26 درجة مئوية في العاصمة أثينا الاثنين، وهو ما قالت محطة التلفزيون العامة "ارت" إنه أقرب إلى طقس مايو.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في جنوب البيليبونيسوس وفي جزيرة إيفيا بالقرب من أثينا إلى 31 درجة مئوية الاثنين. 

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وقالت ستاماتولا تسيكريكاس، رئيسة اتحاد أطباء الرئة اليونانيين، للتلفزيون إن مرضى الربو وغيرهم من المعرضين للمرض "عليهم تجنّب ممارسة التمارين البدنية في الخارج وكذلك الأعمال اليدوية المرهقة".

وحذر الاتحاد من أن الغبار يمكن أن يختلط مع حبوب اللقاح والبكتيريا والفطريات، وهو ما ينتج عنه "خليط شديد السمية يشكل خطورة على جسم الإنسان". 
وأوصى أستاذ أمراض الرئة تودوريس فاسيلاكوبولوس عبر محطة التلفزيون "أنت1" بوضع الأقنعة والنظارات الشمسية. 
أدت السحب الكثيفة إلى تأخير العديد من الرحلات الجوية في سالونيكي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من الأربعاء. 

المصدر: وكالات
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