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قتلى في قصف استهدف مناطق مختلفة من أوكرانيا

آثار قصف على خاركيف
1 ابريل 2024 20:54

قال مسؤولون محليون إن هجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مناطق مختلفة بشرق أوكرانيا على جبهة القتال كما قتل شخصان آخران في منطقة لفيف بعيدا عن الجبهة.
وفي وسط مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، قال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن الهجوم استهدف منشآت في المساء.
وقالت وسائل إعلام محلية إن قنابل جوية أسقطت على أماكن مختلفة من المنطقة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وأكد ممثلو الادعاء المحليون، في وقت سابق من أمس الأحد، إن قصفا أدى إلى مقتل رجل في بلدة "بوروفا" جنوب شرقي خاركيف.
وأوضحت الشرطة، في منطقة دونيتسك، أن القصف أصاب 14 بلدة وقرية، كما أبلغ عن مقتل شخصين في كراسنوهوريفكا غربي منطقة دونيتسك.
وسيطرت القوات الروسية على مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك الشهر الماضي وحققت منذ ذلك الحين مكاسب.
وقال ماكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف إنه تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض بعد ضربة بصواريخ كروز. واستمرت أعمال الإنقاذ طوال اليوم في الموقع.

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المصدر: وكالات
خاركيف
مدينة لفيف
قتلى
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