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منطقة روسية تتعرض لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة

آثار قصف على منطقة بيلغورود في روسيا
1 ابريل 2024 21:19

قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود في روسيا، اليوم الاثنين، إن المنطقة تعرضت لهجوم على عشر مناطق وإن امرأة قتلت جراء القصف.
وأضاف غلادكوف، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، أن "عشر مناطق من أصل 21 منطقة في بيلغورود تعرضت للهجوم"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "تاس" الروسية للأنباء. وقال غلادكوف إن طائرات مسيرة وصواريخ استخدمت لمهاجمة منطقة بيلغورود، وكذلك مناطق بوريسوفسكي، وفالويسكي، وفولوكونوفسكي، وجرايفورونسكي، وجوبكينسكي، وكراسنوياروزسكي، وستاروسكولسكي، وشيبكينسكي، وياكوفليفسكي.
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود العثور على طائرة استطلاع مسيرة سقطت في منطقة نوفوسكولسكي، مؤكدا أن أضرارا لحقت بما مجموعه 50 منزلا، بالإضافة إلى منشأة عامة و30 سيارة، مضيفا أن خط كهرباء في منطقة فالويسكي تضرر كذلك جراء الهجوم.
وأوضح غلادكوف، في وقت سابق، أن امرأة لقيت حتفها في القصف كما أصيب شخص مدني آخر.

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المصدر: وكالات
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