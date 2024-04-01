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ترامب يصدم مؤيديه برسالة نصية

دونالد ترامب
1 ابريل 2024 22:34

أحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صدمة كبيرة ومفاجأة، اليوم الاثنين، لمؤيديه بإرسال رسالة إليهم جاء فيها "أنا أعلّق حملتي".
تبيّن لاحقا أن الأمر يتعلق بمجرد "كذبة أول إبريل" ويهدف في الواقع إلى جمع أموال جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وبعث الرئيس الجمهوري السابق، الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة مرفقة برابط.
بعد الضغط على الرابط، يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أميركية أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.
وكتب على الموقع بأحرف كبيرة "هل اعتقدت فعلا أنني سأعلّق حملتي؟ إنها كذبة أول إبريل!".
ومنذ بضع سنوات، يتلقى الناخبون الأميركيون سيلا من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية لدعوتهم إلى المساهمة ماليا في الحملات الانتخابية.

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