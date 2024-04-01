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فلسطين تطلب اجتماعا طارئا للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية

شعار جامعة الدول العربية
1 ابريل 2024 22:44

تقدمت دولة فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث التحرك  العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح مدينة رفح التي تأوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح فلسطيني بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان.
وأوضح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن المجلس سيناقش أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في شهري يناير ومارس الماضيين.

 

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