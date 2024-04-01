لأول مرة.. تعيين امرأة رئيسة وزراء في الكونغو الديمقراطية

عين رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، اليوم الاثنين، أول رئيسة وزراء في البلاد، واختار وزيرة التخطيط جوديث سومينوا لهذا المنصب.

سومينوا، هي خبيرة اقتصادية، وتتولى منصب رئيسة الوزراء خلفاً لجان ميشيل سما لوكوندي، بعد إعادة انتخاب الرئيس تشيسكيدي بأغلبية ساحقة في 20 ديسمبر الماضي.

وقال سومينوا للتلفزيون الوطني "أدرك المسؤولية الكبيرة... سنعمل من أجل السلام وتنمية البلاد".

وفاز تشيسيكيدي بنسبة 73.47 في المئة ومرت الانتخابات بشكل سلمي.

وحصلت الأحزاب المؤيدة للرئيس تشيسيكيدي على أكثر من 90% من مقاعد البرلمان.

وسيتم تكليف رئيسة الوزراء الجديدة بدفع أولويات الرئيس المعلنة بشأن التوظيف والشباب والنساء والتماسك الوطني للدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة.

أصبح تشيسيكيدي، رئيسًا لأول مرة في عام 2019، ووعد بتحسين الظروف المعيشية.