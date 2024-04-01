باكستان تستعد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ اليوم

إسلام أباد (وكالات)

أنهت لجنة الانتخابات الباكستانية جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان المكون من غرفتين، على مستوى البلاد اليوم.

ومن المقرر إجراء الاقتراع من الساعة 9 صباحا اليوم حتى 4 مساء، حسبما قالت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وتمت طباعة بطاقات الاقتراع بأربعة ألوان مختلفة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث سيتم استخدام الأوراق البيضاء للمقاعد العامة، والأوراق ذات اللون الأخضر لمقاعد التكنوقراط، والوردي لمقاعد النساء، والأصفر لمقاعد الأقليات، بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من نقل المواد اللازمة للعملية الانتخابية إلى مسؤولي الانتخابات.

وقد أصدر مسؤولو الانتخابات بالفعل القائمة النهائية للمرشحين الذين يتنافسون في الانتخابات على 48 مقعداً شاغراً في مجلس الشيوخ.