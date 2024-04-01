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موسكو: القبض على 4 مشتبه بهم في تمويل «هجوم كروكوس»

أحد المشتبه بهم في الهجوم على موسكو
2 ابريل 2024 02:43

موسكو (وكالات) 

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احتجز جهاز الأمن الاتحادي الروسي «إف إس بي» المزيد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي في شمال غرب موسكو قبل أكثر من أسبوع. 
وأعلن الجهاز أمس، احتجاز أربعة أجانب متورطين بشكل مباشر في تمويل وتجهيز الإرهابيين، في جمهورية داغستان الروسية بشمال القوقاز. وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم. 
كما عرضت وسائل الإعلام الحكومية مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الاتحادي، يقول فيه رجل لم يتسن التعرف عليه، إنه سلم الأسلحة الخاصة بمهاجمة مجمع كروكوس سيتي لمنفذين من العاصمة الداغستانية محج قلعة. 
وعقب الهجوم الذي وقع على المجمع في 22 مارس الماضي.  
وبلغ عدد القتلى 144 قتيلاً على الأقل وأكثر من 550 مصاباً ولايزال بعض الأشخاص مفقودين. وجرى احتجاز منفذي الهجوم الأربعة المشتبه فيهم ومتورطين آخرين بعد الهجوم الإرهابي، كما جرى احتجاز عدد من المشتبه فيهم في جمهورية طاجيكستان الواقعة بوسط آسيا. 
وبحسب جهاز الأمن الاتحادي، خطط  المشتبه فيهم الأربعة المحتجزون في داغستان لتنفيذ هجوم في مدينة كاسبيساك في بحر القزوين الشهير بين السياح.

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