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مالي.. دعوة لإجراء انتخابات رئاسيّة «في أسرع وقت ممكن»

انتخابات في مالي (أرشيفية)
2 ابريل 2024 02:44

باماكو (وكالات)

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دعت أكثر من 80 جهة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية في مالي في بيانين إلى إجراء انتخابات رئاسية «في أسرع وقت ممكن». 
في يونيو 2022، أصدر المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا مرسوماً نص على أن السلطة ستسلّم للمدنيين في 26 مارس في ختام فترة انتقالية بعد انتخابات رئاسية كان يفترض أن تجرى في فبراير.
لكن الانتخابات أرجئت ولم يعطِ المجلس العسكري أي مؤشر يدل على ما يعتزم القيام به.
وفي بيانين صحافيين منفصلين، سلّطت عشرات من الأحزاب السياسية والمنظّمات المدنية الضوء على أن الفترة الانتقالية انقضت في 26 مارس.
في بيان نشر مساء أمس الأول، دعت مجموعة أولى تضم منظّمات وأحزاباً سياسية في مالي المجلس العسكري «لتهيئة الظروف لحوار معجّل وشامل من أجل إيجاد هيكلية مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن».

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