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العراق.. رد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان

مجلس النواب العراقي (أرشيفية)
2 ابريل 2024 02:44

هدى جاسم (بغداد)

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قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، حسبما أفاد مصدر قضائي عراقي، أمس.
وقال المصدر «إن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى إلغاء جلسة البرلمان المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي، وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص».
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب «تقدم»، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى.
وفي وقت سابق، جددت كتلة تقدم النيابية، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر.
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين، عقد المجلس جلسات عدة، إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.

العراق
البرلمان العراقي
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