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إدخال 7 آلاف لتر وقود لتشغيل آبار المياه في غزة وجباليا

امرأة فلسطينية نازحة تجلس بجانب ابنتها (أ ف ب)
2 ابريل 2024 02:44

غزة (الاتحاد)

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أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، أمس، أنها تمكنت من إدخال نحو 7 آلاف لتر من الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل آبار مياه بمدينتي غزة وجباليا شمالي القطاع.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم في بيان، إن طواقم سلطة المياه تمكنت من إدخال كميات جديدة من الوقود إلى قطاع غزة، تقدر بحوالي 7 آلاف لتر.
وأضاف أن «الكميات المدخلة تم استخدامها في تشغيل 13 بئراً للمياه في كل من مدينتي غزة وجباليا، والتي من شأنها توفير المياه لما يزيد عن 200 ألف نسمة هناك، في ظل أن المياه في هذه المناطق أصبحت شبه معدومة جراء الحرب».
وأوضح أن «هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود سلطة المياه المتواصلة والرامية لتوفير ما أمكن من المياه لأهالي قطاع غزة».
وتعاني بلديات قطاع غزة تحديات كبيرة في ضخ المياه من الآبار الجوفية إلى منازل الفلسطينيين بسبب نفاد الوقود واستهداف إسرائيل لمرافق المياه، وفق ما صرح به، منسق اتحاد بلديات قطاع غزة حسني مهنا.

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