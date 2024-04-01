الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دمار هائل في مستشفى الشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

آثار الدمار في مجمع الشفاء الطبي (أ ف ب)
2 ابريل 2024 02:44

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

قال الجيش الإسرائيلي أمس، إن قواته انسحبت من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد عملية استمرت أسبوعين، مخلفة وراءها دماراً واسعاً في محيط المستشفى ومباني مدمرة وجثثاً متناثرة. ويحتمي آلاف الفلسطينيين، والذين يقول الجيش الإسرائيلي إن عددهم 6200، في المجمع، وهو أحد المواقع القليلة في شمال غزة التي يمكنها الحصول على بعض الكهرباء والماء.
وقال فارس عفانة، مدير الإسعاف في شمال غزة «لا يوجد مجمع طبي، تم تدميره بشكل كامل»، مضيفاً «على العالم وقف هذه المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، يكفي هذه المجازر بحق المدنيين والأطفال، لم يسلم أحد».
وتابع فيما كان إطفائيون خلفه يحاولون إخماد النيران المشتعلة في مبنى.. «الجثث متناثرة في مجمع الشفاء الطبي، ما زالت الطواقم الطبية تعمل في الميدان لإخراج الجثث والمصابين في محيط وداخل مجمع الشفاء الطبي». وأشار إلى أن «المجمع دمّر بشكل كامل والمباني محترقة ومهدمة».
وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من المباني الرئيسية في المجمع، وهي غرفة الطوارئ الرئيسية وجناح الولادة والملحق المعروف باسم «المبنى القطري»، دمرت في القتال.

إسرائيل
فلسطين
غزة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©