"أبوظبي للجودة والمطابقة" يحقق مؤشرات أداء إيجابية خلال 2023

حقَّق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات أداء إيجابية خلال عام 2023، ما يعكس حِرصَ المجلس على تطوير البنية التحتية للجودة على مستوى إمارة أبوظبي، ويدعم نمو قطاعاتها الحيوية وتعزيز تنافسيتها.

ويؤكِّد أداء القطاعات التشغيلية في «الجودة والمطابقة» دور المجلس في رفع كفاءة المعايير وضمان السلامة والصحة العامة، من خلال استمرار تنفيذ تفتيش دوري على الأسواق والمنتجات المتداولة.

وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إنَّ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حقَّق في عام 2023 أداءً عالياً على مستوى مؤشراته الاستراتيجية والتشغيلية، ما يعكس التزامه برؤيته ورسالته في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة».

وأضاف اليزيدي: «يهدف المجلس إلى دعم نمو القطاعات الحيوية وتعزيز التنافسية، التي تؤدي دوراً محورياً في تحقيق معايير الجودة والسلامة في المجالات التي يشملها المجلس بخدماته، ويدعمها بعمليات التفتيش الدورية على الأسواق والمنتجات، لضمان جودتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحلية والدولية، مؤدياً دوره الرئيسي في إعداد الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية».

وكشف اليزيدي عن إصدار قطاع خدمات المطابقة والمواصفات 30 وثيقة فنية جديدة خلال عام 2023، وإصدار 16,473 شهادة مطابقة لخدمات الأفراد، و445 شهادة مطابقة للسلع، إضافةً إلى إجراء مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس 497,000 فحصٍ مخبريٍّ لمنتجات ومواد متنوعة. وبيَّن كذلك أنَّ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين نفَّذ خلال عام 2023 عمليات تفتيش على 95,000 منتج في الأسواق، سحب منها 2,303 سلعٍ تمثِّل 34 منتجاً غير مطابق في جميع أنحاء الإمارة، وفتَّش كذلك على 7,364 سلعة عبر المنصات الإلكترونية.

وتفصيلاً لأهم إنجازات قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال عام 2023، تحقَّق القطاع من 14,564 أداة قياس قانونية، لضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بسلامة الأسواق في الإمارة، حيث بلغت نسبة المطابقة 99% على هذه الأدوات.

وبلغت نسبة مطابقة العبوات المعبّأة مسبقاً للمتطلبات والاشتراطات الإلزامية 98% بعد التحقُّق من 56,062 عبوة تمثِّل نحو 1,741 منتجاً في الأسواق ولدى كبار المورِّدين والمصانع، وبلغت نسبة مطابقة المنتجات المقيّدة الإجمالية 90% بعد التفتيش على 85,630 منتجاً.

وفي مجال المترولوجيا العلمية والصناعية، أصدر معهد الإمارات للمترولوجيا 566 شهادة معايرة، وأجرى 106 مقارنات معيارية وبينية، ونفَّذ المعهد 14 برنامجاً تدريبياً، وقدَّم خدماتٍ استشاريةً أصدر منها 24 تقريراً استشارياً.

وقال عبدالله اليزيدي: «من المشاريع الاستراتيجية المهمة للمجلس الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشريك الاستراتيجي شركة جي 42 للرعاية الصحية في مجالات مختلفة، حيث تعاون المجلس معها في إنهاء مرحلة التشغيل التجريبي لمختبر الرصد والتحليل المرجعي – راصد، الذي يعدُّ أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصِّي والكشف المبكر عن المخاطر المحتمَلة، وهو مشروع استراتيجي يوفِّر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطوِّر للبيانات يعتمد على نماذج التنبُّؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أيِّ تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية».

ولفت اليزيدي إلى توقيعِ المجلس عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، واعتماد عدد من الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية.

وقال: «نحن في المجلس ملتزمون بضمان معايير البنية التحتية للجودة من خلال إعداد الأدلة والاشتراطات الداعمة للجهات التشريعية والرقابية، وملتزمون بدورنا في ضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبتها، والتأكُّد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، ونعمل على تعزيز الجودة والمطابقة في الإمارة وزيادة رضا المستهلكين».