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إغلاق المدارس في الفلبين بسبب الحرارة الشديدة

إغلاق المدارس في الفلبين بسبب الحرارة الشديدة
2 ابريل 2024 16:19

قررت الفلبين إغلاق المدارس في بعض المدن في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء حيث دفع ارتفاع درجات الحرارة الحكومة إلى بدائل التعلم عن بعد.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن أكثر من 12 مدينة وبلدية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أغلقت المدارس ونصحت الطلاب بالدراسة عن بعد خلال اليوم، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وعادة ما تكون المدارس الحكومية في البلاد مكتظة وتعاني من سوء التهوية.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أن يرتفع مؤشر الحرارة إلى ما يصل إلى 44 درجة مئوية اليوم الثلاثاء و43 درجة مئوية غدا الأربعاء. وعلقت إحدى المقاطعات في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين الدراسة في المدارس حتى 15 أبريل المقبل. 

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المصدر: وكالات
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