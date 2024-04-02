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الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً

الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً
2 ابريل 2024 21:44

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي، اليوم الثلاثاء، ما يشكل انتهاكاً آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.
  وقال البيان «يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لكوريا الشمالية بالتوقف عن الأفعال غير القانونية التي تهدد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأضاف البيان «نناشد كوريا الشمالية بقبول عروض الحوار من جانب الأطراف المعنية والامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن بالتخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية على نحو كامل لا يمكن التراجع عنه وقابل للتحقق منه» وتابع البيان «الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع كل الشركاء لتعزيز عملية دبلوماسية ذات مغزى تهدف إلى نزع السلاح النووي على نحو كامل ولا يمكن التراجع عنه وقابل للتحقق منه». 
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.
 وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو حتى اختبار صواريخ باليستية من أي مدى.
 وعادة ما تكون هذه صواريخ أرض-أرض وقادرة أيضا على حمل رأس حربي نووي. وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة جراء التجارب الصاروخية التي تقوم بها بيونج يانج. 
وتبرر كوريا الشمالية هذه التجارب الصاروخية بالمناورات العسكرية بين سول وواشنطن التي ترى أنها تهدف لغزو أراضيها وتغيير نظام الحكم. 

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