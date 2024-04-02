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مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية بسويسرا

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية بسويسرا
2 ابريل 2024 21:56

أعلنت الشرطة السويسرية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في سويسرا اليوم الثلاثاء. 
وقالت الشرطة إن المروحية، التي كانت تقل ستة أشخاص، تحطمت على موقع هبوط جبلي أثناء قيامها برحلة تزلج بطائرات الهليكوبتر اليوم.
 وبالإضافة إلى الطيار، كان هناك مرشد للمناطق الجبلية وأربعة زائرين كان يرافقهم على متن المروحية وهى من طراز بي - 3.
 وذكرت تقارير أن اثنين من المصابين تمكنا من تلقى العلاج الطبي الفوري قبل نقلهما جوا إلى مركز طبي. وأوضحت الشرطة أنه «تم أيضًا إنقاذ شخص ثالث في وقت لاحق». 
ووقع الحادث على جبل بيتيت كومبين الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3600 متر. وفتح مجلس التحقيقات السويسري لسلامة النقل تحقيقاً لتحديد سبب الحادث.

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