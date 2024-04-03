7 قتلى جراء عواصف اجتاحت جنوب الصين

بكين (وكالات)

أسفرت عواصف قوية تشبه الإعصار عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في إقليم جيانغشي بجنوب الصين منذ نهاية الأسبوع، إذ اقتلعت العواصف ثلاثة منهم من داخل منازلهم في مبنى سكني مرتفع في أثناء نومهم.

وقالت إدارة السيطرة على الفيضانات في حالات الطوارئ في إقليم جيانغشي، إن الطقس القارس الذي بدأ يوم 31 مارس أثر على تسع مدن من بينهم مدينتا نانتشانغ وجيوجيانغ اللتان يقطنهما 93 ألفاً في 54 مقاطعة.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن العواصف الشديدة تسببت في رياح عاتية اقتلعت نوافذ بحجم أبواب في شقتين سكنيتين في مبنى مرتفع في نانتشانغ عاصمة الإقليم. واقتلعت الرياح ثلاثة أشخاص من أسرتهم من فتحات النوافذ مما أودى بحياتهم.

وذكر مسؤولون، أمس، أن سبعة أشخاص حتى الآن لقوا حتفهم في الإقليم وأجلت السلطات 552 آخرين، وأضافوا أن 2751 منزلاً تضرر جراء العواصف.