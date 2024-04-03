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«الناتو»: ضرورة ضمان إمدادات عسكرية «موثوقة» لأوكرانيا

ينس ستولتنبرغ
4 ابريل 2024 02:31

بروكسل (وكالات) 

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، أن الناتو يريد ضمان إمدادات أسلحة «موثوقة» وبعيدة الأمد لأوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل «يتعين علينا ضمان إمدادات عسكرية موثوقة وبعيدة الأمد».
ويناقش الاجتماع الوزاري مقترحاً بإنشاء صندوق تمويل بقيمة 100 مليار يورو على مدى خمس سنوات لفائدة كييف.
ورداً على سؤال حول الاقتراح الخاص بصندوق بقيمة 100 مليار يورو، رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تقديم تفاصيل، موضحاً أن المناقشات ستبدأ هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى «توافق» بين دول الناتو الـ 32، قبل قمتهم في يوليو في واشنطن.
وشدد دبلوماسي في الناتو أمس، على أن الأطلسي ليست لديه ميزانية ولا وسيلة لتشجيع جمع الأموال.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لدى وصولها إلى مقر حلف شمال الأطلسي «لا أعتقد أنه من المنطقي مناقشة المساهمات الفردية هنا مرة أخرى واللعب» بالأرقام.
وفي بيان مشترك صدر أمس، أكد كل من بيربوك ووزيرا خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه وبولندا رادوسلاف سيكورسكي، ضرورة وقوف الحلفاء إلى جانب أوكرانيا.

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