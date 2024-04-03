منظمات إغاثية دولية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل رفح

غزة (الاتحاد)

حذرت 13 منظمة تعمل في مجال المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، الدول بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع انتهاكات إنسانية في مدينة رفح بقطاع غزة.

وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ13، أن الحكومة الإسرائيلية كشفت عن نيتها توسيع عملياتها العسكرية في رفح، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وذكر البيان أن «القصف الإسرائيلي على رفح يومي 26 و27 مارس الماضي، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً بينهم 14 طفلاً». وأشار البيان إلى أن «المنظمات الإنسانية حذرت مراراً من أن الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له ضد رفح، سيدمر الحياة والمساعدات الإنسانية لأكثر من 1.3 مليون مدني». وشدد البيان على أنه «لا يمكن الوصول إلى المساعدات والخدمات الكافية في أي مكان في غزة لضمان بقاء السكان على قيد الحياة».