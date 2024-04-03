«التعاون الخليجي»: آثار سلبية غير مسبوقة لاستمرار الحرب في غزة

الرياض (الاتحاد)

دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ووقف الحرب الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة حوارية مع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية لويجي دي مايو، ومشاركة عدد من المسؤولين الأوروبيين وكبار المختصين في العلاقات الدولية بالمجلس.

وفي كلمته، أكد البديوي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ووقف الحرب الإسرائيلية، حسب ما نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على موقعها الإلكتروني.

وحذر البديوي من أن «الأوضاع الخطيرة في غزة وما آلت إليه أدت إلى اتساع رقعة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وأصبحت لتداعيتها آثار سلبية غير مسبوقة». واعتبر أن ذلك «يستوجب منا جميعاً التعاون والتكاتف والعمل الجماعي لوقف هذه الأزمة».