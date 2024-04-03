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قتلى في اشتباكين مسلحين في المكسيك

قتلى في اشتباكين مسلحين في المكسيك
4 ابريل 2024 02:12

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء مقتل عشرة مجرمين على الأقل في اشتباكين منفصلين في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك، جرى أحدهما مع الحرس الوطني.
وقال الرئيس "قتل خمسة في اشتباك مباشر بين عصابتين وخمسة خلال مواجهة مع الحرس الوطني"، رافضا رواية قدمها مركز فراي بارتولومي دي لاس كاساس لحقوق الإنسان الثلاثاء وتفيد بأن تبادل إطلاق النار بين المسلحين والحرس الوطني خلف 25 قتيلا بينهم مدنيون.
ووفقا للمنظمة غير الحكومية، وهي واحدة من أبرز المنظمات في تشياباس، فإن الاشتباك خلّف أيضا مصابين.
وأكد لوبيز أوبرادور أن الأحداث وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة لا كونكورديا بعد أن دخل مسلحون مزرعة عصابة منافسة، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار ومقتل خمسة أشخاص.
وأضاف أنه في اليوم التالي "حدث اشتباك مع الحرس الوطني" أسفر عن مقتل خمسة آخرين، لافتا إلى أنه تم اعتقال 13 شخصا بينهم مواطنون من غواتيمالا المجاورة، وضبط أسلحة من العيار الثقيل.
اشتدت أعمال العنف في تشياباس بسبب التنافس بين كارتلي "خاليسكو نويفا جينيراسيون" و"سينالوا"، وهما أكبر عصابتين إجراميتين في المكسيك.
ووفقاً لمركز "إنسايت كرايم"، فإن الصراع يدور حول السيطرة على البلدات القريبة من الحدود مع غواتيمالا، وهي بلدات رئيسية لتهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.

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