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زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان ولا إنذار من تسونامي

زلزال
4 ابريل 2024 09:07

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بقوة 6 درجات ضرب قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان الخميس، من دون صدور تحذير من حدوث تسونامي.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومترا وشعر به سكان طوكيو، وفق الوكالة.

وقالت شركة "تيبكو" التي تشغل محطة فوكوشيما إنه لم يتم رصد "أي خلل" سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة.
وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضرارا نظرا إلى قواعد البناء الصارمة المطبقة منذ عقود.

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وقدر المركز الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الزلزال بـ6,1 درجات مشيراً إلى أنه وقع على عمق 40,1 كلم.

 

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
تسونامي
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