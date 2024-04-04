قتلى جراء هجوم على خاركيف

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف مدينة خاركيف الأوكرانية ومنشأة للطاقة في المنطقة المحيطة أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وقطع الكهرباء عن 350 ألف ساكن.

وخاركيف هي ثاني أكبر مدن أوكرانيا وتقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الروسية وشهدت ضربات وقصفا منذ بدء الأزمة الحالية.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم المنطقة إن ثلاثة من المنقذين قتلوا في ضربة بعدما وصلوا لموقع تعرض لهجوم سابق. وأضاف، عبر تطبيق "تلغرام" للتراسل، أن 12 أصيبوا ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وأشار إيغور تيريخوف رئيس البلدية إلى أنّ شخصاً آخر قُتل في غارة على حيّ آخر. وأفادت الشرطة الإقليمية بأنّ الضحية امرأة تبلغ 68 عاماً.

وفي منطقة "سومي" المجاورة، قُتل موظف يعمل في شبكة لتوزيع الغاز في قصف آخر، بحسب وزارة الداخلية.

وذكر مكتب الادعاء العام في خاركيف، على "تلغرام"، أن بنايات وسيارات لحقت بها أضرار في الهجوم.

وقال سينيهوبوف إن 15 طائرة مسيرة على الأقل استخدمت في الهجمات على خاركيف.

وأوضحت هيئة الأركان أن الجيش الأوكراني أسقط 11 طائرة مسيرة من أصل 20 أطلقت على البلاد خلال الليل.

وأكد سينيهوبوف أن طائرات مسيرة استهدفت أيضا محطة للكهرباء في المنطقة.

وذكرت شركة "يوكرينيرجو" المشغلة لشبكات الكهرباء، في بيان "في خاركيف وأماكن في المنطقة، هناك نحو 350 ألفا دون كهرباء".

وقالت وزارة الطاقة إن محطة للطاقة الشمسية في منطقة دنيبروبيتروفسك استهدفت أيضا مما تسبب في نشوب حريق لكن تم إخماده.