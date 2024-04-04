الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء هجوم على خاركيف

آثار قصف على خاركيف
4 ابريل 2024 14:19

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف مدينة خاركيف الأوكرانية ومنشأة للطاقة في المنطقة المحيطة أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وقطع الكهرباء عن 350 ألف ساكن.
وخاركيف هي ثاني أكبر مدن أوكرانيا وتقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الروسية وشهدت ضربات وقصفا منذ بدء الأزمة الحالية.
وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم المنطقة إن ثلاثة من المنقذين قتلوا في ضربة بعدما وصلوا لموقع تعرض لهجوم سابق. وأضاف، عبر تطبيق "تلغرام" للتراسل، أن 12 أصيبوا ثلاثة منهم في حالة حرجة.
وأشار إيغور تيريخوف رئيس البلدية إلى أنّ شخصاً آخر قُتل في غارة على حيّ آخر. وأفادت الشرطة الإقليمية بأنّ الضحية امرأة تبلغ 68 عاماً.
وفي منطقة "سومي" المجاورة، قُتل موظف يعمل في شبكة لتوزيع الغاز في قصف آخر، بحسب وزارة الداخلية.
وذكر مكتب الادعاء العام في خاركيف، على "تلغرام"، أن بنايات وسيارات لحقت بها أضرار في الهجوم.
وقال سينيهوبوف إن 15 طائرة مسيرة على الأقل  استخدمت في الهجمات على خاركيف.
وأوضحت هيئة الأركان أن الجيش الأوكراني أسقط 11 طائرة مسيرة من أصل 20 أطلقت على البلاد خلال الليل.
وأكد سينيهوبوف أن طائرات مسيرة استهدفت أيضا محطة للكهرباء في المنطقة.
وذكرت شركة "يوكرينيرجو" المشغلة لشبكات الكهرباء، في بيان "في خاركيف وأماكن في المنطقة، هناك نحو 350 ألفا دون كهرباء".
وقالت وزارة الطاقة إن محطة للطاقة الشمسية في منطقة دنيبروبيتروفسك استهدفت أيضا مما تسبب في نشوب حريق لكن تم إخماده.

أخبار ذات صلة
منطقة روسية تتعرض لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة
قتلى في قصف استهدف مناطق مختلفة من أوكرانيا
المصدر: وكالات
خاركيف
قصف
قتلى
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©