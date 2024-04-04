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وزيرة الخزانة الأميركية تبحث مع الصين استقرار العلاقات بين القوتين

وزيرة الخزانة الأميركية تصل إلى الصين
4 ابريل 2024 14:52

وصلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى مدينة قوانغتشو في جنوب الصين، اليوم الخميس، لتبدأ زيارة تهدف لإعادة الاستقرار إلى العلاقات بين القوتين.
ستبقى يلين حتى الثلاثاء في الصين حيث يتوقع بأن تجتمع مع رئيس الوزراء لي تشيانغ ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ إضافة إلى حاكم البنك المركزي بان غونغشينغ ووزير المال لان فوآن. 
تأتي زيارتها الثانية إلى الصين في غضون أقل من عام في أعقاب اتصال هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ أعربا خلاله عن أملهما في إعادة الاستقرار إلى العلاقات.
تعتزم يلين أيضا التحدّث مع خبراء اقتصاد وأوساط المال والأعمال في قوانغتشو، المدينة التي تحمل رمزية على اعتبارها القوة الصناعية في الصين. 
وستتصدر الأجندة المخاوف المرتبطة بتأثير الدعم الصيني لشركاتها على التنافسية في قطاعات مثل المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة الشمسية، وهي من القطاعات المهمة التي لم تستبعد الولايات المتحدة فرض حواجز تجارية لحمايتها.

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المصدر: آ ف ب
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
الصين
العلاقات
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