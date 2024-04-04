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الناتو يحيي ذكرى تأسيسه في ظل تهديدات جديدة

الأمين العام لحلف الناتو خلال احتفال بذكرى تأسيسه
4 ابريل 2024 15:17

حضّ ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على الوقوف بجانب أوروبا تزامنا مع الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف.
يأتي تخليد ذكرى تأسيس التحالف هذه السنة على وقع تهديدات وشبح عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد أن أدلى بتصريحات حول عدم دفاع بلاده عن الدول الأعضاء التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.
أعادت الأزمة الأوكرانية، التي بدأت عام 2022، إنعاش الناتو فيما واجه أحد أخطر التحديات منذ خرج من رماد الحرب العالمية الثانية.
عزز الحلف قواته في أنحاء شرق أوروبا وبات يضم 32 عضوا بعدما انضمت إلى صفوفه كل من فنلندا والسويد.
لكن بينما أعادت الأزمة تركيز الناتو على روسيا شرقا، يثير تهديد آخر آت من الغرب قلق الحلفاء من القوة الأبرز التي تقود الحلف وهي الولايات المتحدة.
يتمثّل هذا التهديد في احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، علما أنه صرح، خلال حملته الانتخابية الحالية، بأنه سيشّجع روسيا على مهاجمة أي دولة منضوية في الناتو لا تنفق ما يكفي على الدفاع.
وقال ستولتنبرغ، خلال مراسم أقيمت في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل "لا أؤمن بأميركا وحيدة، كما لا أؤمن بأوروبا وحيدة... أؤمن بأميركا وأوروبا معا في حلف شمال الأطلسي، لأنّنا أقوى وأكثر أمانا معا".
وفي مسعى لدرء انتقادات ترامب، استعرض الناتو زيادة في إنفاق الحلفاء الأوروبيين، إذ يتوقع أن يصل 20 عضوا هذا العام إلى هدف إنفاق 2 % من الناتج الداخلي الإجمالي على الدفاع.
وقال ستولتنبرغ، بعدما عزفت فرقة تابعة للجيش البلجيكي نشيد الناتو "تحتاج أميركا الشمالية أيضا إلى أوروبا".
وأضاف "تملك الولايات المتحدة، من خلال الناتو، أصدقاء وحلفاء أكثر من أي قوة كبرى أخرى".
بينما يخيّم شبح ترامب على مستقبل الحلف، تواجه بلدان الناتو التحدي الأكثر إلحاحا المتمثل في ضمان عدم خسارة أوكرانيا الأزمة الحالية.
وألقى أعضاء الحلف بثقلهم خلف كييف الساعية للانضمام إلى الناتو عبر إرسال أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات الأميركية.
لكن هذه الإمدادات تراجعت الآن في وقت ما زالت حزمة مساعدات ضرورية عالقة في إطار السجالات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة. وعلى خط الجبهة، تواجه القوات الأوكرانية، التي تعاني نقصا في الذخيرة، انتكاسات متتالية.
وتناشد كييف داعميها الغربيين إرسال كل أنظمة "باتريوت" الدفاعية التي يمكنها إرسالها.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قبل المحادثات مع نظرائه في الناتو "لا أرغب في تخريب الأجواء الاحتفالية، لكن بالتأكيد رسالتي الرئيسية اليوم ستكون (صواريخ) باتريوت".
وأضاف "إنقاذ حياة الأوكرانيين وإنقاذ الاقتصاد الأوكراني وإنقاذ المدن الأوكرانية يعتمد على توافر باتريوت وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا".

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المصدر: وكالات
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
تهديدات
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