أول مريض يخضع لزرع كِلية خنزير يغادر المستشفى

تمكن أول مريض في العالم يخضع لعملية زرع كِلية خنزير من مغادرة المستشفى بعد نحو ثلاثة أسابيع بعد العملية.

وأعلن مستشفى ماساتشوستس العام في مدينة بوسطن الأميركية، عبر منصة "إكس"، أن ريك سلايمان يتعافى بصورة جيدة، وسوف يستكمل علاجه في المنزل مع أسرته.

ونقل الأطباء عن سلايمان، البالغ من العمر 62 عاما، القول "هذه اللحظة، الخروج من المستشفى اليوم وأنا في أفضل حالة صحية أشعر بها منذ فترة طويلة، هو ما رغبت فيه منذ أعوام كثيرة".

وأضاف "الآن، الأمر أصبح واقعا"، مضيفا أن هذا اليوم لا يعني فقط بداية جديدة بالنسبة له، ولكن أيضا للكثيرين الذين ينتظرون نقل الكلى.

كان الرجل، الذي عانى من مرض كلوي مهدد للحياة، قد خضع لعملية زرع كلية خنزير معدلة جينيا في 16 مارس الماضي.

يشار إلى أن الخنازير مناسبة بصورة خاصة كمتبرعين لأن الأيض لديها مماثل للبشر، ولكن يجب تعديل التركيب الجيني للحيوانات المتبرعة من أجل استخدام أعضائها.