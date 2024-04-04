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كاميرون يعلّق على احتمال إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
4 ابريل 2024 16:44

علّق وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على الجدل القائم بشأن احتمال إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأرض في أوكرانيا.
واستبعد كاميرون إرسال قوات من التحالف الغربي إلى أوكرانيا في أزمتها الحالية.
ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن كاميرون القول إن الأزمة الأوكرانية "سوف تكون خاسرة في حال لم يكثف الحلفاء دعمهم".
وقال كاميرون إنه سوف يحث الكونغرس الأميركي على زيادة الدعم المالي لأوكرانيا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. 

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  • وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
    وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، في برنامج على هيئة الإذاعة البريطانية "ما يسعى إليه الناتو هو مهمة للحلف من أجل أوكرانيا، وليس مهمة في أوكرانيا".
وأضاف "نسعى للتأكد من استخدام البنية التحتية للناتو للمساعدة في تقديم بعض الدعم الذي نحتاجه أوكرانيا".
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه أن يرى قوات للناتو على الأرض في أوكرانيا، أجاب كاميرون "لا"، موضحا "يمكن للناتو القيام بالكثير من الأمور من أجل تنسيق أفضل للمساعدة التي نمنحها لأوكرانيا". 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
قوات الناتو
ديفيد كاميرون
حلف شمال الأطلسي
إرسال قوات
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