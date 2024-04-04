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روسيا توجه تحذيرا إلى الناتو

طائرة مراقبة تابعة لحلف الناتو
4 ابريل 2024 16:54

حذّرت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن أنشطته مزعزعة للاستقرار في أوروبا في الوقت الذي يحتفل فيه الحلف الدفاعي الغربي بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن أنشطة الحلف لا تعزز حاليا الأمن ولا الاستقرار في أوروبا، "بل على العكس من ذلك فهي عامل مزعزع للاستقرار"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "إنترفاكس" الحكومية الروسية للأنباء.
وأوضح بيسكوف للصحفيين "في الواقع، انحدرت العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن حلف شمال الأطلسي "متورط بالفعل في الصراع بشأن أوكرانيا ويواصل الزحف نحو حدودنا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا".
وأضاف بيسكوف أن "الناتو تم تخطيطه وتشكيله وإنشاؤه وإدارته من قبل الولايات المتحدة كأداة للمواجهة" خاصة في أوروبا. 
واحتفل حلف الناتو، اليوم الخميس، بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه.

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المصدر: وكالات
ديمتري بيسكوف
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
زعزعة الاستقرار
أوروبا
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