ماكرون يدافع عن احتمال مشاركة الفنانة "آية" في افتتاح الأولمبياد

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن احتمال مشاركة آية ناكامورا، المغنية الفرنسية المتحدرة من دولة مالي، في مراسم افتتاح أو اختتام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام فيا لعاصمة باريس في يوليو المقبل.

وقال ماكرون إن المغنية "لها تماماً مكانها في مراسم افتتاح أو اختتام" دورة الألعاب الأولمبية، ورأى في ذلك "أمراً جيداً".

كان احتمال مشاركة ناكامورا في الاحتفالات المتصلة بأولمبياد باريس أثار غضب أحزاب اليمين وأقصى اليمين التي رأت فيه طريقة لـ"إهانة" الفرنسيين والتسبب بانقسام بينهم.

وشدد الرئيس ماكرون على أن القرار يعود إلى منظمي الاحتفالات بشأن شأن مشاركة آية التي تُعدّ الأكثر استقطاباً للمستمعين بين المغنّين الناطقين بالفرنسية في العالم.

المغنية الفرنسية آية ناكامورا

وبدأ الجدل عندما أوردت مجلة "لكسبريس" الأسبوعية الفرنسية خبراً مفاده أنّ ناكامورا تناولت مع الرئيس إيمانويل ماكرون احتمال مشاركتها في حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية (26 يوليو - 11 أغسطس)، مع إمكانية تأدية أغنيات لمغنية الفرنسية الشهيرة إديت بياف.

ومع أنّ أي تأكيد رسمي لهذا الاحتمال لم يصدر، لا من المغنية ولا ومن منظّمي الأولمبياد ولا من الرئاسة الفرنسية، أصبحت المسألة مثار جدل سياسي حادّ.

وأقيمت اعتصامات وتظاهرات رافضة لمشاركة ناكامورا وأخرى مؤيدة لها.

ما كان من ناكامورا، التي يتابع حسابها عبر منصة "اكس" نحو 1,3 مليون شخص وعبر "إنستغرام" قرابة أربعة ملايين، إلا أن ردّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي متهمةً منتقديها بأنهم "عنصريون".

وأضافت "أصبحت من المواضيع الرئيسية للدولة"، وهذا "ما يزعجكم"، مضيفةً "بماذا أدين لكم؟".