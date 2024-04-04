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روسيا تعتقل أشخاصا آخرين على خلفية هجوم موسكو

ضباط إنفاذ القانون يتفقدون القاعة بعد هجوم موسكو
4 ابريل 2024 18:28

نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، أنه اعتقل ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع الشهر الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن بيان لجهاز الأمن الاتحادي أن اعتقل رجلا روسيا وأجنبيين، جميعهم من آسيا الوسطى، في موسكو ويكاترينبرج وأومسك.
ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي، قام اثنان من المعتقلين بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في 22 مارس الماضي، والذي أسفر عن مقتل 144 شخصا على الأقل.
أما المعتقل الثالث، فهو متورط بشكل مباشر في تجنيد شركاء متآمرين في الهجوم وتمويل منفذيه.

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المصدر: رويترز
روسيا
هجوم موسكو
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