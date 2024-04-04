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فنلندا تمدد إغلاق حدودها مع روسيا

سيارات في طابور عند الحدود بين فنلندا وروسيا (أرشيفية)
4 ابريل 2024 19:25

قررت فنلندا تمديد إجراءات إغلاق الحدود مع روسيا بسبب ما قالت إنه استمرار المخاطر التي يواجهها أمنها الوطني.
ونقلت وسائل إعلام عن وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين القول، في بيان اليوم الخميس، إن فنلندا سوف تبقى على نقاط العبور البرية الثمانية على طول الحدود مع روسيا مغلقة لحين إشعار آخر لمنع استئناف تدفق المهاجرين عند نقاط التفتيش.
كانت هلسنكي قررت إغلاق حدود البرية مع روسيا في نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، ظلت تمدد قرار الإغلاق.
بالإضافة إلى ذلك، ستغلق، اعتبارا من 15 أبريل الجاري، نقاط التفتيش البحرية بين البلدين.

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المصدر: د ب أ
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