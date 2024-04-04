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عمال الموانئ في تشيلي ينظمون إضراباً

عمال الموانئ في تشيلي ينظمون إضراباً
4 ابريل 2024 21:18

 نظم عمال الموانئ في تشيلي إضرابات اليوم الخميس، حيث عطلوا شحن وتفريغ السفن في إحدى أكبر الدول المصدرة للمواد الخام من النحاس والليثيوم، ولب الأخشاب والفواكه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
 وبدأ إضراب لمدة 24 ساعة، نظمه أعضاء نقابتي «يو بي سي» و«إف تي بي سي» حوالي الساعة 0800 صباحاً بالتوقيت المحلي. وأكد ميناء «فينتاناس» أنه عُلِّقَت الأنشطة التي يتولاها أعضاء النقابة.
 وأظهرت صور تلفزيونية العمال، وهم يغلقون الطرق قرب ميناء «فالبارايسو»، أكبر موانئ البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عمال الشحن، نظموا احتجاجات في بلدة تالكاهوانو. 
وتدفع النقابتان السلطات صوب اتخاذ إجراء على خلفية سلسلة من الشكاوى، تشمل شروط السلامة وتسريح عمال في الآونة الأخيرة من منشآت معالجة فحم؛ بسبب التحول إلى مصادر أخرى للطاقة. 

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المصدر: د ب أ
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